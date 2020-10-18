شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال كلية الطب البشري للطلاب الجدد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته كلية الطب البشري بالجامعة، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئةن والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أسامة العجمي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحضور طلابي.

واستعرض القائم بأعمال عميد الكلية طه إسماعيل المقومات الموجودة داخل الكلية والمستشفى الجامعي الذي سيتلقى الطلاب فيها تدريبهم، وتم تعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة، بحضور عدد من طلاب الكلية الجدد.

ورحب القائم بأعمال عميد كلية الطب بكفرالشيخ بالطلاب الجدد والقدامى، وقال إن الكلية بدأت عملاقة منذ نشأتها، بدعم إدارة ورئيس الجامعة، داعيًا الطلاب بالفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

ورحب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد، وسنوات النقل، وقال إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الإحترازية حفاظًا على سلامة الجميع، ودعا الطلاب إلى الإلتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متنميا التوفيق للجميع.

ووجه الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وعبرعن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وقدم «دسوقي» التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات مؤكدا قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري، داعيًا الطلاب إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات في مختلف نواحي الحياة.

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وفي نهاية الحفل تم تكريم أوائل طلاب الفرقة الرابعة بتوزيع شهادة التقدير.

حفل استقبال طلاب الطب البشري الجدد

حفل استقبال طلاب الطب البشري الجدد

حفل استقبال طلاب الطب البشري الجدد