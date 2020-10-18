شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة» يتفقد اصطفاف سيارات ومعدات التعامل السريع مع السيول والأزمات بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، اصطفاف معدات وسيارات الشركة بمنطقة حي الأربعين بمحافظة السويس، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المتوقع حدوثها، ومراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث.

وقال «عصمت»، إن هناك فرق طوارئ من مهندسو ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم الأول مرة على أعلى مستوى في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، على كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

وأضاف أنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، مع توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث طارئة في فصل الشتاء والتعامل معها بشكل فورى وخاصة ما يتعلق بمياه الأمطار أو السيول واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.