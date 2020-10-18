شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق ومراقبة الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لمناقشة خطة الرصف وسرعة الانتهاء منها قبل هطول الأمطار ومتابعة المدارس، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل اليوم الدراسي وعقبه.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومسؤولي مديرية الطرق، واسلام الخياط، معاون محافظ كفر الشيخ ،والمتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، محمد على عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم

وناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقف رصف الطرق التي تضمها خطة الطرق بكل مركز ومدينة، مؤكدًا أن شكل لجان من ديوان عام المحافظة للمرور على الطرق، لمتابعة نسب الأعمال الجارية بها.

وناقش محافظة كفر الشيخ موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، مؤكدًا على استمرار الحملات للرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين والصحة، للرقابة على المحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على ارتداء الكمامات الواقية، والقفازات، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على حصر جميع مشكلات المرافق«مياه، صرف صحي، كهرباء، الري» والعمل على حلها، وتذليل كل العقبات بكل مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمرور على كل الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لإزالة المخالفات.

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محافظ كفرالشيخ يكلف بالرقابه علي الاسواق

محافظ كفرالشيخ يكلف بالرقابه علي الاسواق