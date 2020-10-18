شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنوفية»: تحصين 293 ألف و 574 رأس ماشية حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور السيد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن الانتهاء من تحصين 293 ألف و 574 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع بنسبة تنفيذ 78.4% من الأعداد المستهدفة بالحملة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثانية، مشيرًا إلى أنه تم أمس السبت تحصين 5251 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس بنطاق المحافظة.
وأكد مدير مديرية الطب البيطري على أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وكذا تعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.
وشدد محافظ المنوفية علي ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء على مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.
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