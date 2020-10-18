رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة (صور

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني في ثاني أيام العام الدراسي بالحرم الجامعي الجديد، والذي تستقبل فيه كليات الجامعة هذا العام 70 الف طالبا وطالبة.

وهنأ رئيس الجامعة - فى كلمته بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، وجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم - الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعام الدراسي الجديد، معرباً عن سعادته بتواجده بينهم، ومناشداً جميع الطلاب بأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها.

وذكر أن الجامعة وضعت خطة مستحدثة لمواجهة وباء فيروس "كرونا المستجد"، مشدداً على إستمرار الإلتزام بإستخدام الكشف الدوري لقياس درجة الحرارة لجميع منسوبى الجامعة أولا بأول، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الإجتماعى بمسافة بينيه لا تقل عن متر واحد، مع تطبيق جميع معايير وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة العدوى والمصابين أوالمشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا"، أوأي أعراض مشابهة للمرض.

ومن جانبه أكد الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، متمنياً أن يكون هذا العام أفضل من سابقيه في الأنشطة الطلابية وفي تلقي العلوم الدراسية المختلفة، وتقديم أفضل رعاية طبية وتثقيفية للطلاب .

وقد بدأت مراسم الإحتفال داخل الجامعة برفع العلم، أعقبها جولة تفقدية لبانوراما الأنشطة الطلابية ضمن فقرات إستقبال الطلاب الجدد والقدامى، منها النشاط الرياضي، والثقافي، والفني، والإجتماعي، والجوالة، والأسر الطلابية، ومشاهدة العرض المسرحي "حيضان الدم" من أداء فرقة منتخب الجامعة في النشاط المسرحي.

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة

رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال طلاب كليات الجامعة