شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الدراسة بالأزهر ليست صعبة ومهمتكم نشر الوسطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن مواد الأزهر الدراسية ليست صعبة كما يزعم البعض، مشددا على أن المنهج الأزهري هو المنهج الوسطي الذي يعبر عن صحيح الدين الإسلامي، مطالبًا الطلاب بضرورة الالتزام بهذا المنهج حتى ينشروا الوسطية في المجتمع.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال زيارته، اليوم الأحد، مجمع معاهد مدينة نصر، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد، على تفقد جميع مراحل المجمع، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة أن من يشعر من الطلاب بأي أعراض عليه أن يبلغ إدارة المعهد، ولا يأتي للمعهد، إلا بعد التعافي التام حرصًا على سلامته وسلامة زملائه.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مجمع معاهد مدينة نصر

وشدد رئيس قطاع المعاهد على ضرورة التواصل بين المعلمين والطلاب طوال أيام الأسبوع، بشكل مستمر من خلال وسائل التواصل الإلكتروني، خاصة وأن الدراسة والحضور للمرحلة الثانوية والإعدادية يومان فقط، حتى لا يتأثر مستوى الطلاب.