شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي«بيئة آمنة تساوي حياة» بتربية المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية التربية جامعة المنوفية فاعليات الأسبوع البيئي الثقافى تحت شعار «بيئة آمنة تساوى حياة»وذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة،الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمُقام خلال الفترة من 18 وحتى 22 من أكتوبر الجاري«،وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور صبحي شرف عميد الكلية، والدكتورة فتيحة بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور صبحي أن الأسبوع يهدف إلى تعميق الوعي البيئي بين الطلاب وتعريفهم بخصائص البيئة ومدى ارتباطها بالمجتمع وأثرها على تطوره، بالإضافة إلى توجيه الطلاب نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث، وغرس الشعور بالمسئولية في حماية البيئة، وأعمال الخدمة العامة داخل أسوار الجامعة.

وأوضح الدكتور محمود فوزى أن الأسبوع يشمل تنظيم العديد من الفعاليات، وورش العمل، والندوات في المجال البيئي والتوعوي، إلى جانب حملات النظافة والتشجير، وكذلك تنظيم ندوات وورش عمل وقوافل ولقاءات تثقيفية وتوعوية.

شمل لقاء اليوم الأول محاضرة تثقيفية مجتمعية بعنوان ( المشاركة المجتمعية ودور الطلاب في محو الأمية ) حاضر فيها الدكتور محمود فوزي بدوي وكيل الكلية والدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية.

وتضمنت المحاضرة أبعاد المشاركة المجتمعية وخصائصها وآلياتها ومداخلها وأهميتها للفرد والمجتمع وانعكاساتها التربوية والنفسية والاقتصادية وجدواها في تحقيق عوائد التعلم والاستثمار في العنصر البشري التشاركي وتحدثت الدكتورة هبه الغتمي عن دور الطلاب في المشاركة المجتمعية ومحو الأمية وفصلت الحديث عن مشروع التعاقد الحر وآليات محو الأمية والتواصل مع مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية.

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