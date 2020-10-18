شكرا لقرائتكم خبر عن تهدف لسرعة اندماج الطالب.. انطلاق سلسلة اللقاءات التعريفية بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، انطلاق سلسلة اللقاءات التعريفية التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بجامعة القناة بهدف سرعة اندماج الطالب داخل العملية التعليمية والتعرف على المسؤولين داخل الكلية، حتى لا يأخذ كل طالب فترة كبيرة للتعرف على كليته خاصة إدارات رعاية الشباب جاء ذلك وفق ما أوضحه الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أثناء افتتاحه لسلسلة اللقاءات التعريفية بجامعة القناة، والتي بدأت بكلية التمريض والطب والتى رافقه خلالها الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيدة هدى فرج، أمين عام الجامعة.

وأضاف «زكي» أن ذلك يأتي تماشيًا مع سياسة الجامعة في تنمية مهارات الطلاب ومحاولة دعمهم، ليس فقط في مجال التعليم والدراسة، ولكن أيضًا في صقل مواهبهم وقدراتهم، ودعما لرسالة الجامعة في تنمية مهارات الكوادر البشرية الموجودة داخل الجامعة من طالب وعضو هيئة تدريس وإداريين

وأشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن الجامعة تقوم بعقد اللقاءات التعريفية للطلاب بالكليات خلال الأسبوع الأول والثاني من الدراسة وفي إطار الخطة التي تتبناها جامعة قناة السويس لدعم العلاقة بين إدارة الجامعة والطلاب، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تعريف للطلاب بالخطة الدراسية والشعب المتوفرة بالكليات وطريقة التشعيب وطرق التدريس وحساب التقديرات وخطة الإرشاد الأكاديمى وطرق التقدم بالالتماس لإعادة رصد الدرجات، إلى جانب الأنشطة الطلابية والخدمات التي تقدم للطالب وكذلك التعرف على منشآت الكلية والإدارات ذات العلاقة بالطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه بكل الكليات بحضور عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ومدير رعاية الشباب ومدير شؤون الطلاب وأعضاء اتحاد الطلاب بالكلية.

وفي كلية التمريض.. أكدت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد الكلية، أن الكلية استقبلت هذا العام اكثر من ٢٤٠ طالب وطالبة، حيث تشهد الكلية إقبال كبير لمميزاتها الكثيرة وتوافر فرص العمل للطلاب بعد التخرج، مشددة على طلابها بضرورة الإلتزام بالحضور لأهمية الجانب العملي، فالجوانب الفنية والأخلاقية بمهنة التمريض تعد من أسس العمل، موضحة أن الجانب العملى بالكلية يبدأ من الفصل الدراسي الثاني للفرقة الأولى.

وأضافت وكيل الكلية أن نسبة الغياب بالكلية لا تتعدى الـ٢٥٪ ولذلك الحضور غاية في الاهمية مع الإلتزام بكافة الاجراءات الإحترازية، بالتوازي مع دورس المنصة التعليمية.

ومن كلية التمريض، انتقل رئيس الجامعة ونائبه لشؤون التعليم والطلاب، لافتتاح اللقاء التعريفي بكلية الطب، حيث استقبله الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب، والدكتورة منى غالي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

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ووجه الدكتور أسامة عنتر، عميد الكلية، كلمته لطلابه، أن مهنة الطب من أكثر المهن التي تحتاج إلى جهد وتعب ودراسة متواصلة إلى جانب أخلاقيات وإنسانيات هذه المهنة التي تتعامل مع النفس البشرية، فهدف كل طالب منذ اليوم الاول لابد ان يكون خدمة المنظومة الصحية والارتقاء بها .

وأضافت الدكتور منى غالى أن الكلية تقدم برنامج تعليمي متميز ومختلف عن كليات الطب على مستوى الجمهورية، فهي كلية متوجه إلى المجتمع منذ نشأتها، معلنة أن اليوم يمثل أول خطوة لرسم طريق المستقبل العملى لكل طالب.