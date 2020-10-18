شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشهد تطوير 165 فصلًا بـ51 حضانة بالتعاون مع «ماكدونالدز» و«وخير وبركة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، إتمام مشروع تطوير ١٦٥ فصلًا في ٥١ حضانة في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بإجمالي استثمارات ١٥ مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مانفودز- ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة.

جاء ذلك في احتفالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في حضور علاء فتحي، مدير عام شركة مانفودز ماكدونالدز مصر، ونيفين الإبراشي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة.

ويهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم،حيث قامت ماكدونالدز مصر بتجديد وإعادة تأهيل 165 فصل حضانة تابعة لجمعيات أهلية في المناطق الأكثر احتياجا بمحافظةالقاهرة، بالإضافة إلى تدريب القائمين على رعاية الأطفال ورفع الوعي بأهمية التعليم ما قبل المدرسي.

‏‎ويتضمن التعاون المشترك تطبيق مناهج ونظم تربوية حديثة وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والنفسي والبدني والاجتماعي السليم للطفل.