شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الحملات المكثفة للمرافق الحيوية بدائرة المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وشهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للصرف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال ترميم وتجريف وتسوية ووضع الطبقة الإسفلتية بأماكن الحفر بشارع سعد زغلول وحتى نهاية الشارع، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحقيق السيولة المرورية ،وتفقدت سير العمل وحركة نقل الركاب في بداية العام الدراسي بالموقف، والدفع بـسيارات سيرفس والخطوط الأخرى لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة، وضبط أي مخالفات من السائقين، بالتنسيق مع مدير مجمع مواقف غرب كفر الشيخ، ومدير مشروع السرفيس، بالإضافة إلى متابعة حل مشاكل خطوط الصرف الصحي بأماكن متفرقة بالمدينة.

وأشرَف المهندس على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، على استمرار أعمال رفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة، ووضع طبقة السن، تمهيدًا لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية، وتوسيع الطريق على قدر المستطاع بطريق قلين- دسوق، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، كما تفقد عدد من المدارس بقرى كفر المرازقة، والحرية، وقونه، والتأكد من تنفيذ إجراءات التباعد بين الطلاب في المقاعد، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة لخطوط خفض المنسوب والصرف بالقرى استعدادًا لفصل الشتاء، فضلاً عن متابعة أعمال المرحلة الأخيرة من مشروع الصرف الصحي بقرية كفر المرازقة، كما تابع الأعمال بصب الدور الاول لوحدة المرور على طريق قلين – دسوق، مشددًا على الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشرف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال محطات الصرف الصحي والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشرَف على فايق جميل، رئيس مدينة برج البرلس، على انتظام الدراسة بالمدارس، والتأكيد على التعقيم والتطهير عقب انتهاء اليوم الدراسي، حفاظًا على صحة الطلاب، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيداً بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، سير العملية التعليمية بالمرور على المدارس بقرى الروضة، والقصابي، وبرية لاصيفر، والتأكد من انتظام العملية الدراسية، واتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الخدميه

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الخدميه

محافظ كفرالشيخ يتابع المشروعات الخدميه