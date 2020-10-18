شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح تطوير مصنع إنتاج الألبان بحي الكوثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أعمال تطوير مصنع إنتاج الألبان رقم (1) التابع لشركة مصر العليا للتصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي إحدى شركات جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتفقد المحافظ خط الإنتاج الجديد والأقسام المختلفة بالمصنع، ومعرض منتجات المصنع، واستمع إلى شرح مفصل عن المصنع وأعمال التطوير التي تمت به، حيث تم دخول خط تعبئة جديد لإنتاج عبوات الجبن وزن 80 جرام بطاقة إنتاجية 9000 عبوة / ساعة، مشيدا بالمستوى المتميز للمصنع وجودة المنتجات.

وقال اللواء محمد عبدالباقى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا للتصنيع الزراعى، إن مصنع الألبان رقم (1) يعد من أهم مشروعات التنموية والإقتصادية بالمحافظة، لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتوريد الفائض لتوفير مطالب السوق المحلي، وتخفيف الأعباء عن الدولة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص العمل لأبناء سوهاج، مشيرا إلى أن منتجات المصنع تعد إضافة قوية للسوق المحلي لتحقيق التوازن.