شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الأمريكيين من «كورونا» تدفع الآلاف إلى حيازة الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لجأ عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين بولاية كاليفورنيا إلى شراء أسلحة نارية جديدة في الأشهر الأولى من تفشي وباء كوفيد-19 ،وذلك في محاولة لمواجهة أجواء «عدم الاستقرار» والتدابير الحكومية والتفكك الاجتماعي الذي يخشون انتشاره بسبب طوارئ الصحة العامة .

وكشفت دراسة أعدها الباحثون بجامعة كاليفورنيا دافيس، والتي تأسست عام 1905 عن حدوث تحول في توجهات حيازة الأسلحة، والتي رجحوا أنها سوف تتسبب في ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية، والتي تشمل حوادث الانتحار وعواقب إطلاق النار العرضي «غير المقصود»

وربطت الدراسة، التي نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرها بشأنها اليوم، بين تفشي وباء كورونا، كأحد عوامل شراء ما يقدر بـ110 ألف سلاح ناري جديد في الولاية، منذ منتصف يوليو الماضي .

وقالت الدراسة إن أكثر من نصف المبيعات، بواقع 57%، كانت من نصيب أشخاص يملكون على ألأقل سلاحا واحدا، غير أن النسبة الباقية وهي 43% فكانت لأشخاص لم يكن بحوزتهم أي سلاح ناري .

وأضافت أن هذا الرقم يوحي بأن الوباء ساعد في وجود أسلحة في 43 ألف أسرة جديدة بالولاية، حيث نبه الباحثون إلى أن هذه المنازل تضم أطفالا ومراهقين وغيرهم قد يصيبون أنفسهم .

وحذر تقرير سابق للصحيفة من أن الأسلحة تقتل الناس، لافتا إلى أن كبار الأطباء يريدون أن يعالجوا ظاهرة حيازة الأسلحة مثل أي تهديد آخر يستهدف الصحة العامة، حيث كشف التقرير استناد إلى بيانات مكتب التحقيقات الفيدارلي إن نحو 5 مليون أمريكي أشتروا سلاحا ناريا للمرة الأولى في أول سبعة أشهر من عام 2020، أي نحو 40% من إجمالي مبيعات الأسحة في هذه الفترة .

بينما توصل باحثو جامعة كاليفورنيا دافيس، من مشروع الوقاية من العنف، إلى أن المخاوف التي دفعت إلى ارتفاع موجة مبيعات الأسلحة تعبر عن معاناة البلاد من أزمة ثقة خطيرة .

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في حين قال تقرير نشرته إذاعة مونت كارلو الدولية أمس الأول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دافع بقوة عن شركات صناعة الأسلحة الأمريكية التي ساندت حملته الانتخابية، في مواجهة محاولات الديمقراطيين الهادفة لوضع تشريعات تحد من بيع الأسلحة، مضيفا أنه في السنة الأخيرة من حكمه رد لهم جميل تمويلهم حملته الانتخابية بشكل غير مباشر.

وأكد التقرير أن مبيعات الأسلحة إنفجرت بشكل أساسي مع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية ومع انفجار الحركة المعادية للعنصرية التي لم توفر أي ولاية أمريكية، في حين يربط المراقبون بين تحقيق مبيعات الأسلحة ارقاما قياسية وبين طريقة تعامل ترامب مع وباء كورونا المستجد ومع الحركة المعادية للعنصرية، التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أمريكي ابيض .