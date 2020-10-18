شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الأقصر العام: استقبلنا 16 ألف حالة طوارئ ونسعى لدخول «التأمين الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خلف عمر، مدير مستشفي الأقصر العام، اليوم الاحد، إن المستشفي استقبلت ١٦ ألف و١٢٢ حالة ما بين حادث وحالة حرجة داخل قسم الطواريء وأكثر من ٩١٢ عمليات جراحية ما بين قيصريات وولادة طبيعية وعظام وجراحة عامة.

وأضاف أن المستشفى تسعى للدخول في منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح خلف عمر، أن إدارة المستسفى لا تتوقف عن خدمة أهالى المحافظة والعمل على تقديم افضل منظومة صحية داخل المحافظة، وتقديم أجود الخدمات الصحية المطلوبة لجميع المرضى.