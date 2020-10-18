شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الفيديو المتسبب باستبعاد مديرة مدرسة بالمنوفية: منعت ارتداء الطلاب الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في المنوفية حالة من الجدل بعد نشر مديرة مدرسة غبريـال موسى الابتدائية بقرية ميت خاقان التابعة للإدارة التعليمية بمدينة شبين الكوم في المنوفية، فيديو لها على الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع «فيس بوك»، تحرض فيه التلاميذ على عدم ارتداء الكمامة الطبية.

وقالت مديرة المدرسة، خلال الفيديو، إنه من الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين تلاميذ المدرسة، مؤكدة أن ارتداء الكمامة شيء غير ضروري للأطفال ولا يفضل ارتداؤها بالنسبة لهم.

وتابعت مديرة مدرسة غبريـال موسى بميت خاقان قائلة: «يجب على الأمهات الحفاظ على صحة أبنائكم»، مطالبة الأمهات بمنع ذهاب أطفالهم إلى المدرسة في حال ظهور أي من أعراض فيروس كورونا عليهم: «سلامة أطفالنا أهم شيء».

وعقب نشر الفيديو سادت حالة من الاستياء الشديد بين أولياء الأمور، فظهرت مديرة المدرسة في فيديو آخر توضح فيه سبب مطالبة الأطفال بعدم ارتداء الكمامة، حيث أوضحت خلال الفيديو الثاني قائلة: إن الأطفال يستخدمون الكمامات بشكل خاطئ، حيث يقومون باستبدالها مع بعضهم البعض، وهذا يساعد على نقل الفيروس، مؤكدًا أن عدد الطلاب في الفصول قليل جدًا وهناك مسافات كبيرة بين الأطفال، فلا داعي لارتداء الكمامة، لأن الأطفال يستخدمونها الاستخدام الخاطئ، مؤكدة خلال الفيديو أن تصريحاتها في الفيديوهات فهمت بشكل خاطئ للغاية وأنها كانت لا تقصد ذلك.

وعقب نشر الفيديوهات قرر أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم استبعاد مديرة مدرسة غبريـال موسى الابتدائية بميت خاقان، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، ونقلها لديوان الإدارة التعليمية، لبثها فيديو على صفحة المدرسة، بموقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، تحرض فيه تلاميذ المدرسة على عدم ارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مخالفة بذلك كل الجهود التي تبذلها الدولة، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأكد سويد أنه لا تهاون في تنفيذ التعليمات الوزارية، وتعليمات وزارة الصحة والسكان، الخاصة بطرق الوقاية والحماية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، أثناء اليوم الدراسي، وسيتم اتخاذ قرارات رادعة، لمن يثبت في حقهم ارتكاب مثل هذه المخالفات التي من شأنها عدم الحفاظ على الانضباط، وأمن وسلامة الطلاب والمعلمين.

Advertisements

وحذر وكيل تعليم المنوفية المسؤولين عن صفحات المدارس، على موقع التواصل الاجتماعي، من نشر أي معلومات أو تعليمات أو فيديوهات، تتنافى مع الإطار التعليمي والأخلاقي الذي أنشئ من أجله، وهو التواصل مع أولياء الأمور والطلاب، وعرض نشاط المدرسة منعًا للمساءلة القانونية.