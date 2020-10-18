شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

أشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة.

‏وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل بالمدينة، وقري الروضة، وسدخميس، والبلاصي، والقن، والقصابي، وبرية لاصيفر.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقريتي كفر المرازقة، والحرية، كما أشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على إزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالمدينة، ونقلها إلى المقالب العمومية.

وفي سياقٍ متصل، تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بجميع أنحاء المدينة، والقرى، وأشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على إزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمدارس، بقرية الكوم الطويل.

وقام العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة استمرار أعمال النظافة والتجميل وتكثيف الجهود من أجل الحفاظ على المظهر العام والشكل الحضاري بالمدينة لرفع مستوى النظافة العامة والارتقاء بأعمال النظافة والتجميل بكافة الشوارع، والميادين، والحدائق ، يأتي ذلك بالتوازي مع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بكافة أنحاء المحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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