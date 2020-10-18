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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة أرملة الفريق محمد العصار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء طارق راشد للتعزية في وفاة الدكتورة صفاء محمد العصار، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.

وتوفيت الخميس الماضى، الدكتورة صفاء العصار، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الانتاج الحربى السابق، وشيعت الجنازة، الجمعة، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

 

وحضر الجنازة أفراد الاسرة وعدد من أصدقاء الفريق العصار، و تلاميذه وزملائه بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وعدد من القيادات التى زاملت الفريق العصار على مدار حياته.

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وتوفى  الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى قبل ٣ أشهر، وذلك بعد رحله مرض، دخل على إثرها المستشفى قبل وفاته بشهر.

 

 

 

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