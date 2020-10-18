شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تؤكد تطوير 540 حضانة و1980 فصل بالتعاون مع المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الشراكة مع المؤسسات الخاصة والجمعيات الأهلية، أسفرت عن تطوير 540 حضانة و1980 فصل وقاعة بالحضانات خلال المرحلتين الأولى والثانية، وجار العمل خلال المرحلة الحالية على تطوير 60 حضانة بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وقالت نيفين القباج، فى احتفالية إتمام مشروع تطوير 165 فصلًا فى 51 حضانة فى إطار البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، لن يكون هناك نجاحا إلا بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وهو سلوك تدعمه وزارة التضامن الاجتماعى من خلال التنفيذ مع الجهات الشريكة للوصول إلى المناطق النائية والريفية المحرومة من هذه الخدمات.

ويهدف برنامج تنمية الطفولة المبكرة إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم، حيث قامت احدى الشركات بتجديد وإعادة تأهيل 165 فصل حضانة تابعة لجمعيات أهلية في المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى تدريب القائمين على رعاية الأطفال ورفع الوعي بأهمية التعليم ما قبل المدرسي ، ويتضمن التعاون المشترك تطبيق مناهج ونظم تربوية حديثة وفقا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والنفسي والبدنى والاجتماعي السليم للطفل.