شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توفير 10 آلاف و500 زى أزهرى و6242 عمامة للأئمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن أنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري المناسب والإصدارات العلمية في مجال التجديد للأئمة ، وفرت وزارة الأوقاف 10 آلاف و500 زي أزهرى ، و6242 عمامة ، إضافة إلى توزيع 3629 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير، و11192 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
من ناحية أخرى اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد ، إيفاد الشيخ أحمد سعد عباس محيسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة للعمل بمسجد المكاوى – أم درمان – السودان ، كما اعتمد وزير الأوقاف تجديد إيفاد الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبد الرحمن إمام وخطيب بأوقاف الوادي الجديد للعمل بمسجد الرحمن / الكالادي / هينارس/ مدريد / أسبانيا .
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