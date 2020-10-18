عن مشروع المليون ونصف فدان.. الهضيبي يتقدم بأول طلب مناقشة عامة بـ"الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بدء دوره النيابي في أول جلسة بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وطالب الهضيبي بإزالة المعوقات بصفته مشروعًا قوميًّا يحقق التنمية الزراعية لمصر، وأطلقه ويتبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكذلك مناقشة عامة عن الأحوزة العمرانية، وتم الحصول على توقيع 20 نائبًا.

وأشار نائب "الشيوخ" أيضًا إلى تجهيزه عدة طلبات إحاطة خاصة بمشكلات محافظة القليوبية وما يتعلق برصف الطرق وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي.

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وأوضح الهضيبي أن مباشرة مجلس الشيوخ مهامه وصلاحياته المنوط به أدائها وفقًا للدستور والقانون يمثل بداية عهد جديد تشهده العملية التشريعية في مصر، ويعد انتصارًا لإثراء الحياة السياسية، وتشكيل بيت خبرة جديد يكون له دور فعال في صياغة وإعداد مشروعات القوانين التي يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف النائب أن مجلس الشيوخ يضم كوكبة متكاملة الخبرات والكفاءات للعمل على المشاركة في إعداد ومناقشة وصياغة القوانين؛ بما يضمن في النهاية خروجها دون ثغرات أو أي شكل من أشكال العوار الدستورية، فضلًا عن ضمان مراجعتها بدقة وتفحص كامل.

وأكد الهضيبي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على اختيار لفيف من كل التخصصات والمجالات خلال تعيين الثلث الأخير من الشيوخ، وكذلك الحفاظ على نسبة مشاركة المرأة، وتضمن تلك التعيينات لسيدات يشهد لهن بالتفوق والكفاءة والخبرة العالية التي تجعلهن قادرات على القيام بمهام ووظائف المجلس.

وأشار النائب إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ جاءت على مستوى كبير من التنظيم والإدارة وتوفير كل العوامل لنجاح تلك الجلسة التاريخية.