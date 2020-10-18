الرعاية الصحية: 1262 مكالمة على خط الاستشارات الطبية المجانية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تلقي خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية لخدمة أهالي بورسعيد، 1262 مكالمة تليفونية، خلال الربع الأول من العام الثاني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2020.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أن عدد المكالمات التي استقبلها الخط منذ بداية تفعيله في يوليو 2020 بلغت 422 مكالمة، كما بلغت 496 خلال شهر أغسطس و 344 مكالمة خلال سبتمبر من العام الجاري، بإجمالي 1262 مكالمة واستشارة طبية واستفسار استقبلها خط الاستشارات الطبية منذ يوليو وحتى سبتمبر من العام الجاري.

وأضافت أن خط الاستشارات الطبية يقوم بمتابعة المرضى تليفونيًا أو من خلال خدمة "الواتس آب"، ويرتكز عمله على متابعة مرضى العزل المنزلي والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وايصالهم بطبيب متخصص في حال ظهور أى أعراض جديدة أو زيادة في الأعراض لحالات العزل المنزلي والاشتباه، إضافة إلى التنسيق والتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ فور ظهور أي حالات غير مستقرة وتستدعي النقل للمستشفى.

وتابع البيان: يتم العمل بخط الإستشارات الطبية يوميًا على مدار 24 ساعة ، لافتة إلى تقسيم العمل به إلى قسمين هما قسم مكالمات الاشتباه و يتم استقبالها على الرقمين ٠٦٦٣٢٥٧٩٩٩& ٠٦٦٣٢٥٧٤٤٤، وقسم لتلقي الاستفسارات عن حالات العزل المنزلي عبر الواتس آب 01552139299.

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فيما لفتت الهيئة إلى أن المتطوعين بالعمل بخط الاستشارات الطبية المجانية يقومون بالتنسيق مع غرفة الطوارئ وتنسيق نقل الحالات التي تحتاج لمستشفى ومتابعتها بشكل مستمر إلى جانب الحالات التي يتم متابعتها تليفونيًا خلال العزل المنزلي حتى تمام الشفاء.

وقال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه في إطار تفعيل خط الاستشارات الطبية، تم التنسيق مع أطباء متطوعين لإستقبال المكالمات في تخصصات "الباطنة، الجراحة، المسالك البوليه، الصدر، الأطفال، الأنف والأذن، العظام ، طب الأسرة"، مشيرًا إلى التنسيق مع اخصائيين و استشاريين "باطنة،صدر،طب اسرة ،انف واذن، عناية" لإستقبال مكالمات العزل المنزلي والتواصل مع المرضى للمتابعة حتى تمام الشفاء، مشيرًا إلى التنسيق مع مديري الطوارئ لاستقبال حالات الطوارئ سواء من خط الاشتباه او من خط العزل المنزلي، لتوفير أماكن بمستشفى العزل إذا اقتضى الأمر.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على راحة المرضى وسلامتهم، وبما يضمن تقديم الخدمة الطبية لأهالي بورسعيد بأعلى جودة وكفاءة تلبي احتياجات المواطن البورسعيدي، باعتبار بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تستهدف حماية المنتفعين بالأساس من مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد19، إلى جانب التواصل مع المرضى ممن يحتاجون المشورة الطبية فور ظهور أي أعراض وتشخيصها تليفونيًا دون الحاجة للذهاب المستشفيات، وهو ما يخدم في الأساس كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يظهر عليهم أي أعراض الإصابة بالفيروس، مما يساعدهم على الحصول على العلاج وهم في أماكنهم ولا يضطرون للخروج للكشف، ومنعًا لإنتقال الإصابة للآخرين حال الخروج والمخالطة، وبما يضمن بيئة صحية خالية من الأوبئة في ظل تطبيق أعلي معايير مكافحة العدوي التي تحقق الجودة الشاملة في أداء الخدمة الطبية.