النيابة الإدارية تؤجل مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون للأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أعلنت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، عن تأجيل المقابلات الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي دفعة 2017، والذي كان مقرراً له بعد غد الثلاثاء إلى الأربعاء 21 أكتوبر في الساعة العاشرة صباحاً.

وكانت أصدرت النيابة الإدارية، حزمة من التعليمات للمتقدمين، أثناء إجراء المقابلات الشخصية.

وتبدأ المقابلات في العاشرة صباحا بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت التعليمات، وفق بيان صحفي للنيابة على النحو التالي:

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- الحضور في المواعيد المقرر وفقًا للجدول المعلن.

- إرفاق بطاقة الرقم القومي.

- اتباع تعليمات الأمن وقت الدخول والخضوع لإجراءات التفتيش والتحقق من الشخصية.

- الالتزام بالتواجد في أماكن الانتظار المخصصة لهم.

- ارتداء الكمامة منذ وقت دخول المبنى حتى مغادرته حرصًا على سلامة المجتمع.