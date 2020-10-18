بعد مشادة مع محامي اللجنة الأولمبية.. رفع جلسة طعن مرتضى منصور على قرار عزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

نشبت مشادة كلامية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول من اللجنة الأوليمبية ومحامي الأخيرة في مجلس الدولة أثناء نظر طعن الأول على قرار عزله، ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة حتى يهدأ الوضع.

كان منصور قد وصل إلى مقر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة لحضور نظر الطعن الذي تقدم به ويطالب فيه بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

Advertisements

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.