مرتضى منصور: "مستقبل الزمالك ينهار وعندي نهائي ولازم أكون جنب اللاعيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أثناء مرافعته في جلسة الطعن المقام منه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي، إن مستقبل نادي الزمالك ينهار الفترة الحالية بسبب قرار العزل الصادر بشأنه.

أضاف مرتضى منصور، للمحكمة "عندي نهائي الفترة الجاية ولازم ابقى جنب اللاعيبة.. ده نادي فيه 50 مليون مصري".

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص بمعاقبة رؤساء الأندية نهائيًا.

أوضح أن ما يحدث من قرارات بعزله من رئاسة الزمالك مخالف تمامًا للواقع، موضحًا أنه يا يمكن توقيع العقوبة لأنه يمتلك حصانة مجلس النواب.

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ونشبت مشادة كلامية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحامي اللجنة الأولمبية، بعد اتهامه للأخير بالتزوير، في جلسة طعن "منصور" على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.

وأجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لجلسة 1 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.