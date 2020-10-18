شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات للعمل بالأقسام الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات للعمل بالإدارات والأقسام الهندسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لفترة محدده ولمدة 8 شهور اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل، وحتى 30 يونيو 2021 غير قابلة للتجديد، حيث قام بإجراء المقابلة وأداء الاختبار اليوم للمتقدمين من المقيمين بمركز ومدينة الزقازيق وحي أول ثان، وعددهم 200 متقدم، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، مشيرًا إلى استمرار إجراء المقابلات الشخصية على مدار الأسبوع لاختبار باقي المتقدمين لشغل الوظيفة.

وأكد محافظ الشرقية أن الإختبارات والمقابلات الشخصية أمام اللجنة المشكلة من المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطى، الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد مدكور، المستشار الهندسي لمحافظ الشرقية، وخالد إمام، مدير مديرية التنظيم والإدارة، ومديري إدارات الموارد البشرية والشؤون الهندسية والقانونية والمالية والإدارية بالديوان العام، ستتم وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية، والمتابعة المباشرة لإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأفضل لشغل الوظيفة.

تمنى المحافظ للمتقدمين التوفيق واجتياز الاختبارات للعمل بالإدارات الهندسية لفترة محددة، لتمثل اللبنة الأولى في صنع مستقبلهم وتحسين مستوى معيشتهم، وبداية الطريق للحصول على وظيفة مناسبة.

كانت محافظة الشرقية قد أصدرت إعلانًا برقم 9 لسنة 2020، بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، بحاجة الديوان العام لعدد 50 مهندس للعمل في ملفي التصالح وتقنين الأوضاع لواضعي اليد، والمتعديين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والعديد من الملفات الأخرى الهامة.

يذكر أن بيان مواعيد المقابلات الشخصية كالآتي: مراكز الزقازيق وحي أول وحي ثان يومي الأحد والاثنين الموافقين 18، 19/ 10 /2020

مراكز منيا القمح ومشتول السوق وبلبيس والعاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 20 / 10 / 2020

مراكز ديرب نجم وكفر صقر وأولاد صقر والقنايات يوم الأربعاء الموافق 21 / 10 / 2020

مراكز أبوحماد والقرين وههيا والإبراهيمية وأبوكبير يوم الخميس الموافق 22 / 10 / 2020

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مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأه أبوعمر وفاقوس يوم الأحد الموافق 25 / 10 / 2020

كما تقرر تحديد يوم الإثنين الموافق 26 / 10 / 2020 للمتخلفين عن الحضور في الأيام السابقة.