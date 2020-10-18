شكرا لقرائتكم خبر عن «صقر وعصمت» يفتتحان مركزا متطورا لخدمة العملاء ومحطتي صرف بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناةاليوم الأحد، المركز المتطور لخدمة العملاء، والذي يعمل طوال 24 ساعة. ويعد الأول في محافظات القناة، كما تم افتتاح محطة الصرف الصحي حي الأربعين بعد أعمال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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