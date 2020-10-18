شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطتي صرف صحي الأربعين والجبلايات العملاقة في محافظة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ومياه الشرب والصرف الصحي محطة الصرف الصحي الجبلايات العملاقة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها بطاقة 750 لتر ث/، وذلك لإنهاء مشكلة مياه الصرف الصحي بشكل نهائي. وقال عصمت، أن افتتاح محطة الصرف الصحي الجبلايات العملاقة بمحافظة السويس، بعد أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها بطاقة 750 لتر ث/ هي محطة رئيسية تخدم 9 محطات فرعية، وتقدم الخدمات لمناطق محطة العمدة، وقرية عامر، الحطابه، وعمر أبن الخطاب، والشعروايه، ومنطقة الجبلايات، ومنطقة السيد هاشم، والمنشية، ومحطة الحسيني، والجوهري، وابو عارف، وعدة مناطق أخرى، مضيفا ان محطة صرف الأربعين صرف صحي الأربعين بطاقة 240 لتر ث/ تخدم منطقة كفر كامل، وأحمد عبده القديم، وشارع أحمد عرابي، ومنطقة الغوري، وكفر سلامه، والبراجيلي، وشارع مدرسه هلال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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