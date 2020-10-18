شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بورسعيد: خطة وقائية ورقابية شاملة على المدارس مع بدء العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور احمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أن إدارة الطب الوقائي بالتعاون مع إدارة السن المدرسي والإدارات المختلفة، قامت بوضع خطة وقائية شاملة لرفع الوعى الصحي والحد من انتشار الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والتي قد تحدث بالمنشآت التعليمية.

و أوضح ابو هاشم أن خطة العمل تتم على عدة محاور وأهداف وهى المرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس لمنع انتشار الأمراض المعدية، رفع مستوى الوعى الصحى لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها، التأكد من توافر المطهرات والمعقمات بالمدارس وعمل بروتوكول تعاون بين الصحة والتربية والتعليم لضمان تطهير ونظافة المدارس استقبالا للعام الدراسي الجديد، المرور على النظافة العامة ومتابعة الاجراءات المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقا للمدد البينية للتطهير كما يتم اخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.

مع تفعيل دور المراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين، والرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسؤلى السن المدرسى بكل إدارة صحية، طرق الإكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفورى والتنسيق بين مديرى المدارس وإدارة السن المدرسى بكل إدارة صحية، توصيل رسالة تثقيفية صحية في طابور الصباح للطلاب للتوعية بالأمراض وكيفية تجنب نقل العدوى وطرق الوقاية منها، الفحص الطبى الشامل للفئة المستهدفة من الطلبة.

و أكد أبوهاشم أن مديرية الصحة تقوم حاليا بتنفيذ هذه الخطة مع بدء للعام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أنه أمر بتكوين فريق إتصال سريع بين مديرى المدارس وإدارة الطب الوقائى لسرعة الإبلاغ والسيطرة على الحالات المرضية التي قد تحدث خلال فترات الدراسة.