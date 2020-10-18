شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًّا.. «عبدالرازق» رئيسًا لـ«الشيوخ» بـ287 صوتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مجلس الشيوخ انتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا لمجلس الشيوخ بـ287 صوتا، من إجمالى 299 أدلوا بأصواتهم، وبطلان 12 صوتًا. كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، أعلن ترشحه على منصب رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس، ولم يعلن أي نائب آخر ترشحه على نفس المنصب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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