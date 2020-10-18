شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء بني سويف» تعلن فصل التيار الكهربائي عن عده مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الأحد، أنه من المقرر فصل التيار اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرغد الإثنين، وحتى 19 أكتوبر الجاري عن منطقة الحمرايا مركز بني سويف شرق النيل، وذلك لإجراء عمل صيانة على مُغذًي الكهرباء.

وتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.