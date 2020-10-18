شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية العام الدراسي.. انتشار واسع لوعاظ وواعظات الأزهر بمدارس ومعاهد الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ وعاظ وواعظات الأزهر الشريف الانتشار في المدارس والمعاهد في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد مع بداية العام الدراسي الجديد؛ وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية التي أطلقها المجمع في هذه المناسبة بعنوان: «بالعلم نرتقي»، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في المدارس والمعاهد في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي، يأتي في إطار توجيهات د.أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف تواجد الوعاظ والواعظات في المدارس والمعاهد في مختلف المحافظات لتوعية الطلاب بأهمية العلم في حياتهم وبيان مصير العلماء ودورهم في رقي المجتمع ونهضته مع بيان كيفية اتخاذ قدوة حسنة في حياتهم.

أضاف عيّاد، أن اللقاءات التي تم تنظيمها في المدارس والمعاهد سواء في طابور الصباح أم داخل الفصول المدرسية، ركزت على بيان أهمية العلم ودوره في تقدم الأمم مع ضرب النماذج الواقعية على ذلك من التاريخ، وكيفية تحقيق كل فرد لدوره في المجتمع وأن العلم هو سيلة قوية للبناء ولتحقيق الأهداف والأمنيات.

أوضح الأمين العام أن المجمع حريص على التوعية المجتمعية بكل السبل الممكنة، من خلال النشر الإلكتروني، أو التواجد الميداني لوعاظ وواعظات الأزهر بين الناس بمختلف فئاتهم العمرية وخصوصًا طلاب المدارس والمعاهد لما يمثلونه من أهمية عظمى في بناء الوطن.