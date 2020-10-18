شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا لمجلس الشيوخ بأغلبية 287 صوتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مجلس الشيوخ انتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيسا لمجلس الشيوخ بـ287 صوتا، من اجمالى 299 ادلوا بأصواتهم، وبطلان 12 صوتا . وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن اعلن ترشحه على منصب رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس، ولم يعلن أي نائب آخر ترشحه على نفس المنصب . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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