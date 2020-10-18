شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: «نفذنا باركود للتعرف على هوية الطلاب والطالبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعات وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، ووحدة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، ووحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والمستشار المالي والقانوني، وأعضاء مجالس الإدارات، وأمين عام الجامعة.

ناقش رئيس الجامعة، خلال اجتماع تصميم وتطوير البرمجيات، بحضور الدكتور ممتاز حجاب، المنسق العام للتحول الرقمي، آليات طباعة كارنيهات الهوية الرقمية للطلاب للتعرف على هويتهم من خلال الباركود، ودليل استخدام برنامج التحصيل الإلكتروني بالمستشفى الجامعي، وميكنة كافة العمليات بكلية طب الأسنان والتي تشمل سجلات المترددين، وتحصيل الخدمات المدفوعة، والعيادات التخصصية، ووجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة لدراسة الوضع الراهن لكافة «سيرفرات» الجامعة وكيفية تطويرها.

واستعرض رئيس الجامعة، خلال اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم، بحضور الدكتور هاني النشار، مدير الوحدة، إنجازات الوحدة في الفترة الأخيرة، وناقش كيفية الاستعانة بالطلاب المتفوقين بكلية الحاسبات للعمل بالوحدة، وتخصيص مقر للاختبارات بمجمع 320 فدانًا، وإعداد عدد من الدورات التدريبية حول التحول الرقمي.

فيما ناقش رئيس الجامعة، خلال اجتماع وحدة الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور وليد محمود، مدير الوحدة، إقامة المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة في رحاب الجامعة، وإبرام بروتوكول تعاون مع الجمعية الوطنية للتنمية العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، واستعرض مستجدات الدورات المقدمة من الوحدة وتقديم منح تدريبية للطلاب المتميزين الحاصلين على شهادات دولية.