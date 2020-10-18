شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تستقبل العام الجامعي بماراثون الأنشطة الطلابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، الطلاب في اليوم الرياضي الذي تضمن ماراثون الجري من المسلة الناقصة بطريق المطار إلى الحرم الجامعي بصحاري شارك فيه 150 طالبا و100 طالبة وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة وعميد كلية التربية الرياضية.

في نهاية الماراثون تم توزيع الجوائز للفائزين وكأس المركز الأول، كما شارك الطلاب في مسابقة لعبة الكياك بنادي التجديف بحضور طلاب كلية التربية الرياضية.

وقال «غلاب»، إن الجامعة قامت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والعمل على عدم التهاون في تطبيق الخطة التي وضعتها الجامعة داخل جميع القطاعات والإدارات المختلفة بالجامعة على مدار العام الجامعي والتى تأتى تزامنا مع استمرار الدولة في التصدى لانتشار فيروس كورونا، بما يحافظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب خلال العام الجامعى من توزيع كمامات طبية على الطلاب ومراعاة التباعد الاجتماعي والدخول من خلال كبائن التعقيم.

وأضاف «غلاب» أن الجامعة تعمل على الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية في الحفاظ على كل المنتسبين لجامعة أسوان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك من خلال تعقيم كافة المنشآت التعليمية والإدارية بالحرم الجامعي بصحاري من قاعات الدرس ومدرجات ووسائل نقل ومكاتب إدارية ومعامل وغيرها مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، وكذلك أيضا تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة والذي يضم 6 كليات، هي الآداب والطب والآثار ودار العلوم والحقوق والتجارة.