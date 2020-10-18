شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكي: الانتهاء من تشغيل مشروع الصب السائل بكامل طاقته بميناء السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه بوصول هذه السفينة التي تعد من كبرى السفن الناقلة للمنتجات البترولية، تكتمل منظومة تداول وتخزين البوتاجاز بمحطة الصب السائل بميناء السخنة، وذلك في إطار عملية التطوير والتنمية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية وشركائها داخل الميناء، ويعد هذا المشروع من المشروعات المهمة للمنطقة بشكل عام والميناء بشكل خاص، حيث استقبال الميناء لهذا النوع من السفن يعد إضافة حقيقية له، وشهادة لكفاءة العمل بالميناء، كما يعمل المشروع على تلبية احتياجات الدولة من أنواع المحروقات المختلفة.

وأضاف زكي أن بوصول هذه السفينة قد اكتمل مشروع الصب السائل بميناء العين السخنة، والذي يضم 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار بواقع خطين للبوتاجاز بطول 6 كم للخط، وخط للسولار بطول٣٥ كم.

ويضم مشروع خزانات الوقود عدد 2 مستودع للأمونيا سعة كل منها 40 ألف متر مكعب بإجمالى 80 ألف م3، وعدد 3 مستودعات للبوتاجاز احتياطى استراتيجى يضخ في الشبكة القومية للغاز سعة كل منها 50 ألف م3 بإجمالى 150 ألف م3، كما يضم عدد 3 مستودعات للسولار احتياطى استراتيجى يضخ في الشبكة القومية 2 مستودع بسعة 40 ألف م3، ومستودع بسعة 20 ألف م3 بإجمالى 100 ألف م3.