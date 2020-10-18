شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تحتفل ببدء العام الجديد بحضور محافظ بني سويف وندوة لحسام موافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة النهضة احتفالها بالعام الدراسي الجديد 2020-2021 بندوة للعالم الكبير الدكتور حسام موافى رائد طب الباطنة بالوطن العربي وأستاذ الباطنة والرعاية الحرجة بطب القصر العيني جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق، والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتورحسام الملاحي رئيس جامعة النهضة أن استضافة د. حسام موافي في احتفال الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد، يعكس احتراماً كبيراً لرمز كبير من رموز الطب في مصر والوطن العربي، واختيار لرمز إنساني كرس حياته وعلمه لخدمة المرضي، وقدم نموذجاً مهنياً وإنسانياً للطبيب البارع المخلص في خدمة وطنه، وأسهم بعلمه وخبرته في تعليم أجيال متعاقبة من الأطباء في شتى ربوع الوطن العربي.

كما أوضح رئيس الجامعة أن استضافة د. أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق والرئيس الأسبق لجامعة النهضة يمثل فرصة قوية لتواصل الأجيال بين القيادات السابقة والقيادات الحالية، كما أشاد بدور المحافظ الشاب د. محمد غنيم لجهوده المتواصلة في تعزيز التنمية بمحافظة بنى سويف.

كما أكد أن الاهتمام بكلية الطب البشري بالجامعة وشراكتها مع جامعة فيينا باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات الأوربية في المجال الطبي، وتجهيز الكلية وفق أحدث المعايير الدولية، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الشراكة مع كبرى الجامعات المصنفة عالمياً للانتقال بالتعليم المصري وخاصة التعليم الطبي إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأعرب الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة النهضة، بحضور وتشريف أستاذه الكبير الدكتور حسام موافى الذي تتلمذ على يديه العديد من الأجيال، كما هنأ الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، وأكد على أهمية مهنة الطب وسموها، وقدم الشكر لجامعة النهضة لدورها الهام في دعم محافظة بنى سويف، ومساهمتها المستمرة في النهوض بالمحافظة، كما أشاد بفرصة اللقاء بالدكتور أنس جعفر محافظ بنى سويف الأسبق للتواصل بين القيادات السابقة والحالية.

وألقى الدكتور حسام موافى محاضرة لطلاب كلية الطب خلال الندوة، حول الأنيميا باعتبارها أحد أمراض العصر، وشملت مفهوم الأنيميا وأسبابها، وطرق الوقاية والعلاج، كما تحدث عن أساليب تشخيص المرض، وكيفية التعامل معه، وطالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد للإعداد الجيد، وأكد خلال محاضرته على أهمية دور الطبيب في المجتمع، وأهمية الجانب الإنساني في مهنة الطبيب، وقيمة مهنة الطب ودورها في حماية المجتمع، وأشاد بالإمكانات التي توفرها جامعة النهضة للطلاب،وحرص إدارة الجامعة على توفير المناخ المناسب للتعليم الطبي العصري.

وأكد المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة أن إدارة الجامعة حريصة على إتاحة كافة الإمكانات لكلية الطب البشري، وتجهيز الكلية على أعلى مستوى بأحدث الأجهزة والإمكانات المادية والبشرية لتضاهى كبرى الجامعات الدولية، وتخريج طبيب قادر على خدمة المجتمع بمهنية عالية.

وأعرب الدكتور طارق سعيد عميد كلية الطب البشرى بجامعة النهضة عن فخر وسعادة كلية الطب أساتذة وعاملين وطلاب أن يستهل طلابها عامهم الدراسي الجديد بمحاضرة للعالم الكبير الدكتور حسام موافى كواحد من أكبر رموز التعليم الطبي في مصر والوطن العربي.

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شهد الحفل كلمة لمدير جامعة فيينا الطبية الدولية، استعرض فيها تاريخ جامعة فيينا العريق في مجال التعليم الطبي باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات الطبية في أوروبا، وأشاد فيها بالتعاون المثمر البناء بين جامعة النهضة وجامعة فيينا.

كما شهد الحفل تكريم السادة الضيوف، حيث قام الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء بتسليم درع الجامعة للعالم الكبير الدكتور حسام موافى، والدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، وكذلك تكريم الطلاب الأوائل بكلية الطب البشرى للعام الجامعي 2019-2020 تأكيداً على اهتمام جامعة النهضة بتحفيز طلابها وتشجيعهم على التفوق الدراسي.

وعلى هامش اليوم، احتفلت كليات الجامعة باستقبال طلابها الجدد حيث نظمت كل كلية احتفال خاص بها لاستقبال طلابها الجدد والقدامى، وتم تنظيم برنامج تعريفي للطلاب شمل التعريف بالكلية وأقسامها المختلفة، نظام الإرشاد الأكاديمي، نظام الدراسة بالكلية، أهم المعامل والورش والاستديوهات التي تتميز بها كل كلية، بالإضافة للعديد من الأنشطة الطلابية التي تم تنظيمها لدمج الطلاب الجدد والقدامى وإضفاء روح الألفة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

جانب من احتفالية جامعة النهضة بحضور د.محمد هاني محافظ بني سويف ود.حسام موافي رائد الطب الباطني في مصر ود.حسام الملاحي رئيس الجامعة