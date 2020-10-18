شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يختتم زيارته للأقصر بلقاء رؤساء المدن بحضور المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع رؤساء المدن بمحافظة الأقصر بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر حجازي نائب المحافظ ومحمد الفتاح ادم السكرتير العام واللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير مساعد وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عما تقوم به الادارة المحلية، وطالب شعراوي القيادات المحلية بالأقصر بابعاد ومحاسبة المقصرين من العاملين والموظفين وتحفيز المتميزين لتشجيعهم على التفاني في بالعمل.

وأشار وزير التنمية المخلية إلى ان ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتحسين مستوي النظافة والمخلفات على رأس أولوياتنا وتقييم العاملين بالمحليات. وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية متابعة رؤساء المدن لمنظومة التصالح والتسهيل والتيسير على المواطنين والتواصل الجيد معهم لحثهم على استكمال باقي الخطوات والاجراءات الخاصة بمنظومة التصالح وسداد جدية التصالح بما يعود بالنفع على المواطن وتقنين مخالفات البناء التي يتم بمكن التصالح عليها.

كما طالب شعراوي بأهمية الحزم والحسم في مواجهة ومنع أي تعديات جديدة على الاراضي الزراعية أو مخالفات البناء. وأضاف الوزير: لازم نشتغل على مدار اليوم ونسمع مشاكل الناس ونتواجد معاها علشان نحصل على رضاهم عما نقوم به ونقدمه. كما طالب شعراوي رؤساء المدن بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب عَلِي جميع العاملين.. وشجعوهم للعمل بروح الفريق والعمل الجماعي. وقال اللواء محمود شعراوي على ان الوزارة مستمرة في رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالادارة المحلية وروساء المدن والاحياء والقيادات في مركز التنمية المحلية بسقارة والاكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات التدريبية الاخري بالدولة بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن. كما طالب شعراوي، القيادات بالمحافظة بالعمل على حسن إدارة الموارد المتاحة لديهم والاستغلال الأمثل لها .