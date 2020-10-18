شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة فعاليات اليوم الرياضي الذي اقامته الادارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات لطلاب كليات الجامعة تضمن عدد من المنافسات الرياضية منها تنس طاولة وقوى ذراعين وكرة سرعة وكرة طائرة ومهارات في كرة القدم وكرة السلة والكاراتية وقد شارك رئيس الجامعة الطلاب في هذه الالعاب.

ووجه رئيس الجامعة التحية للطلاب مؤكدا اهمية المشاركة في مختلف الانشطة الطلابية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقدم التهنئة للطلاب بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة واكد على اهمية الدور الذي تقوم به الدولة في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

شهد فعاليات اليوم الرياضي الدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس.