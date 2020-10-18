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شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء موزعات ومحولات نقل كهرباء فى الشرقية بتكلفة 1.8 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، أنه جاري إنشاء 4 موزعات كهرباء ذات الجهد المتوسط ، بمراكز الزقازيق، ومنيا القمح ، وديرب نجم بتكلفة مالية 175 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محولات نقل كهرباء بمراكز ومدن الزقازيق ، وأولاد صقر ، والعاشر من رمضان بتكلفة مالية مليار و676 مليون جنيه.
وأوضح رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، أنه جاري إنشاء موزعي كهرباء أرض المحلج والأوقاف بمدينة الزقازيق ، بتكلفة 85 مليون جنيه، وموزع كهرباء منشأه صهبرة بمركز ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه ، وموزع كهرباء سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفة 45 مليون ، وكذلك إنشاء محطة محولات أولاد صقر جهد 11/66 ك.ف بتكلفة 42 مليون جنيه، ومحطة محولات مشتول السوق جهد 11/66 ك.ف بتكلفة 54 مليون جنيه، ومحطة محولات الزقازيق جهد 500/220/66/11 ك.ف بتكلفة 680 مليون جنيه، بالإضافة إلي محطة محولات العاشر من رمضان جهد 500/220/20 ك.ف بتكلفة 473 مليون جنيه، ومحطة محولات زيزينيا بالعاشر من رمضان جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة 427 مليون جنيه، مشيراً إلي أن هناك تنسيقا دائماً بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 5 موزعات جهد متوسط بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه ، شملت إنشاء موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الإبراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر ، وموزع احمد حلمي بمركز فاقوس وذلك بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.
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