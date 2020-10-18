شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يفتتح تطوير مبنى كلية الطب والمشرحة بـ6 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعمال تطوير مبنى كلية الطب، والمشرحة، ووحدة علم الأمراض والطفيليات، بتكلفة اجمالية 6 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والهيئة المعاونة والطلاب.

وأوضح الدكتور منصور، أن الجامعة قامت بمضاعفة أعداد العينات البلاستيكية لجميع أجزاء الجسم المستخدمة في التشريح بتكلفة 1.4 مليون جنيه، لخدمة طلاب كليات الطب البشري، والصيدلة، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية، بالإضافة إلى طلاب قسم المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مع الالتزام بتعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل بشكل دوري .

وأضاف الدكتور عاطف مرسي، ان الوحدة الجديدة تحتوى على أفضل الأجهزة الحديثة المستخدمة في التشخيص للكشف عن الأمراض الطفيلية ومنها جهاز ال” PCR«بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لكافة المترددين على المستشفى الجامعي من أبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة .