شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمليات الناجحة لقسم العظام بمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى قسم العظام بمستشفى السويس العام برئاسة الدكتور إسماعيل أمين رئيس القسم، عملية ناجحة لتغيير مفصل ركبة لأحد المرضى بقرار على نفقه الدوله .
وكانت مستشفى السويس العام قد إستقبلت أحد المرضى حيث كان يعانى يعانى من مشاكل بمفصل الركبة، وعلى الفور تم إنهاء إجراءات إستصدار قرار بالعلاج على نفقة الدولة لعدم تمتعه بالمظلة التأمينية.
و أكد الدكتور إسماعيل أمين رئيس قسم العظام بالمستشفى العام أن المريض حالته مستقره بعد إجراء التدخل الجراحى ويسير على قدميه بشكل طبيعى .
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