شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يؤكد علي تكثيف القوافل الدعوية لنشر الإسلام الوسطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وفد قافلة جامعة الأزهر الدعوية التي تزور المحافظة والتي تضم كوكبة من العلماءعلي رأسهم فضيلة الدكتور نظير محمد عايد الامين العام لمجمع البحوث الإسلاميه والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد ورئيس لجنه الفتوي بمشيخة الأزهر الشريف ، وذلك لتنفيذ ندوات دعويه بمراكز المحافظة حتى الأربعاء المقبل، لتوصيل رسالة صحيح الإسلام وسماحة الدين الحنيف في مواجهة كل ألوان التشدد والتطرف والإرهاب.

وأتفق الزملوط مع الوفد علي تكثيف القوافل الدعوية لاستهداف طلاب المدارس والجامعات وكذلك العاملين بالجهات الحكومية ، وذلك طبقا لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع المحافظة لتقديم كافة التيسيرات، وتذليل العقبات لإنجاح تلك القوافل التوعوية الهامة ، مشيدا بدور الأزهر التوعوي لنشر ثقافة سماحة الدين الإسلامي وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة.