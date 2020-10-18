شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشارك طلاب الفكرية فرحتهم بالعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحد، طلاب المدرسة الفكرية بطور سيناء فرحتهم بالعام الدراسي الجديد، حيث شاهد العديد من الفقرات الفنية والغنائية التي قدمها الطلاب بإتقان من بينها الاغاني الوطنية والمشاهد التمثيلية الصامتة.
وذلك بحضور اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ خليل الحويطي، رئيس مجلس الأمناء، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، ووسام علي، مديرة المدرسة الفكرية.
وقام المحافظ بتسليم الطلاب الزي المدرسي الجديد، بالإضافة لتكريم المتميزين بمكافات مالية وامر بصرف مكافأة مالية لطلاب مدرستي الفكرية وضعاف السمع قدرها ٤ آلاف جنيه.
وأكد المحافظ دعمه المستمرة لفرسان الإرادة، وطالب بتنمية مواهبهم طوال العام الدراسي كما وافق المحافظ على إنشاء برجولة كبيرة لتلاميذ المدرسة الفكرية. وأبدى المحافظ استعداده لتلبية جميع طلبات مدرستي الفكرية والصم وضعاف السمع.
من جانبه، أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دائمًا يدعم فرسان الإرادة والتحدي من طلاب الفكرية والصم وضعاف السمع ويشاركهم فرحة العام الدراسي الجديد.
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