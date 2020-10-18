شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تستبعد مديرة مدرسة حرّضت التلاميذ على عدم ارتداء الكمامة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح الأحد، استبعاد مديرة مدرسة «غبريال» موسى الابتدائية، بميت خاقان، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، ونقلها لديوان الإدارة التعليمية، بسبب بثّ فيديو على صفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، تحرّض فيه تلاميذ المدرسة على عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكد «سويد» أنه «لا تهاون في تنفيذ التعليمات الوزارية وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بطرق الوقاية، والحماية من ال‘صابة بعدوى فيروس كورونا المستجد أثناء اليوم الدراسي، وسيتم اتخاذ قرارات رادعة لمن يثبت في حقهم ارتكاب مثل هذه المخالفات التي من شأنها عدم الحفاظ على الانضباط وأمن وسلامة الطلاب والمعلمين».
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