شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير المبنى رقم 2 بمديرية التربية والتعليم بأسوان بتكلفة 6 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتح اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، أعمال التطوير التي شهدها المبنى رقم 2 بمديرية التربية والتعليم والتى تكلفت نحو 6 مليون جنيه وشملت الأعمال تنفيذ الصيانة الشاملة من الكهرباء والسباكة والدهانات والأرضيات للمبنى الذي يقام على مساحة 4500 م2 ويتكون من الدور الأرضى، بجانب 3 أدوار علوية ويضم كل دور 12 غرفة حيث يضم المبنى داخل هذه الغرف مكاتب إدارية و3 قاعات للحاسب الآلى والتطوير التكنولوجى بإجمالى 60 جهاز لتتواكب مع المنظومة التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى قاعات إختبارات الشهادات الدولية والمحلية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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