شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعقد دورات تدريبية للتعريف بـ«التعليم الهجين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع انطلاق العام الجامعي الجديد، نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، 4 دورات تدريبية بعنوان «التدريب على استخدام (Microsoft Teams) كمنصة تعليمية» والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات اثنان منهما online واثنان منهما داخل الكلية، لكافة أعضاء هيئه التدريس بالكلية والهيئة المعاونة للتعريف بنظام التعليم الهجين وللتدريب على نظام إدارة العملية التعليمية ورفع المحتوى الالكتروني للمواد التعليمية بهدف اتاحته للطلاب للتفاعل معه.

تضمنت الدورات التعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرًا ضروريا وحتميًا في ظل استمرار جائحة كورونا، والذى يتطلب التدريس بقاعات الدراسة وعبر الانترنت معا، وركزت الدورات التدريبية على متابعة نظام التعليم الهجين من خلال الجداول الدراسية وجداول التعلم عن بعد، ومساعدة الطالب لتطوير وتنمية مهاراته المعرفية والتقدم نحو الافضل وكذلك عمل الامتحانات الإلكترونية ورفع وتصحيح الواجبات والمهام.

كما تناولت الدورات التدريبية أهم النقاط الواجب إتباعها خلال العام الجامعي وكيفية اتخاذ التدابير الممكنة لتحقيق العملية التعليمية عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى تجهيز وحدة النشر والإعلام بالكلية لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على نشر المادة العلمية للطلاب بتحميل المادة العلمية على اسطوانات مدمجة أو فلاشة في حالة عدم توافر التعليم عن بعد للطلاب من خلال الإنترنت.