شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتى الآداب والتجارة.. ويشيد بتواجد القيادات الجامعية وسط الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال ثانى أيام العام الدراسى الجديد بكليتي الآداب والتجارة.

رافق السعيد خلال الجولة الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب والدكتور مصطفى العبادى عميد كلية التجارة ، ومنسق عام الأنشطة الطلابية ووكلاء ومديرى الكليتين ، ومدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب والالتزام بارتداء الماسك الطبي، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشاد رئيس الجامعة بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة وسط الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى.

والتقى "السعيد" بالطلاب داخل القاعات الدراسية مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والتوفيق في دراستهم الجامعية ، ودعا رئيس الجامعة جميع الطلاب بالمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، التي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار

من ناحية شهد "السعيد" أداء تحية العلم في كلية الآداب بحضور الدكتورة عبير الرباط عميدة الكلية والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والطلاب وتشغيل بعض الأغاني الوطنية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

كما افتتح رئيس جامعة بنها خلال الجولة مدرج التعليم الإلكتروني بكلية الآداب لعرض جميع مقررات الأقسام العلمية للطلاب من خلاله شاشة عرض كبيرة على مدار اليوم الدراسي

وأكد السعيد ان الجامعة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد والطلاب مشيرا إلى انه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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