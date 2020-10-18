شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يزرع شجرة بمجمع السادات.. ويسلم التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، مجمع السادات للتعليم الإبتدائي والذى يضم 35 فصل بإجمالى 1507 تلميذ وتلميذه حيث قام المحافظ بزراعة شجرة للبدء فى إستكمال مشروع التشجير داخل أروقة المجمع المدرسى لخلق متنفس حيوى للطلاب والمعلمين ، مع إضفاء اللمسات الجمالية بتزين وتجميل المجمع .

كما أطمئن أشرف عطية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل الفصول و الإلتزام بالكثافة الطلابية ، وعقب ذلك قام عطية بزيارة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع والاى تضم 12 فصل بإجمالى 80 طالب وطالبة ، علاوة على زيارة مجمع العروبة والذى يضم 49 فصل بكثافة طلابية تصل إلى 2440 طالب وطالبة حيث تفقد غرفةOT لمتابعة إنتظام عمل الشبكات لمنظومة التعلم عن بعد ( ON LINE ) ، وأيضاً فصول رياض الأطفال والإعدادى بالمبنى الجديد.

و قام محافظ أسوان بتسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى وذلك ضمن خطة مديرية التربية والتعليم لتوزيع 7 ألاف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول ، بينما تفقد المبنى الجديد لمجمع العروبة والذى أقيم على مساحة 427 م2 وملتحق به رياض أطفال والصف الأول الإبتدائى .