شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: مهلة لغلق سناتر الدروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فرحتهم ببداية إنطلاق العام الدراسى الجديد 2020/2021 وذلك بحضور طابور الصباح مع تلاميذ مجمع السادات للتعليم الإبتدائى ضمن جولة ميدانية شملت مجمعات مدارس السادات والعروبة والأمل للصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى مبني مديرية التربية والتعليم رافقه خلالها الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد والدكتور السيد الفيومى مدير عام التربية والتعليم .

وفى كلمته بطابور الصباح قدم محافظ أسوان تهنئته لـ 350 ألف طالب وطالبة موزعيين في 1383 مدرسة على مستوى مدن وقرى المحافظة حيث أكد متابعته لوضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المدارس والأطمئنان على جاهزيتها وإستقرار العملية التعليمية وخاصة إنهاء كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية الصحة، موجهاً تحذير شديد اللهجة بأنه لن يسمح لإستمرار عمل أي مراكز للدروس الخصوصية حيث سيتم إعطاء مهلة أخيرة حتى منتصف الأسبوع الجاري لغلق جميع السناتر وإتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد حصرها وتصويرها، وهو الذي يأتى من منطلق حرصه على عدم تشويه صورة المعلم ولاسيما أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان لعمل حملات مفاجئة لضبط المخالفين من أصحاب ومدرسى السناتر، مطالباً بتعزيز منظومة فصول التقوية داخل جميع مدارس المحافظة مع الأسراع في وضع جداول الحصص ورسومها وضوابطها بالتنسيق بين مديرى المدارس ومجالس الأمناء.