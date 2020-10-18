شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق أول شركة خاصة لخدمات مراسم الجنازات في مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة في مصر، تطلق شركة خدمات مراسم الجنازة، وذلك بهدف توفير الخبرات المحترفة التي تتكفل بكافة اللوجستيات خلال الفترة العصيبة، التي نمر بها عند فقدان عزيز لدينا.

تهدف SOKNA كشركة مصرية إلى تغيير مفهوم خدمات الجنازات في مصر، حيث تتعامل بشكل محترف مع كافة مراسم الجنازات بشكل متكامل وتسعى إلى تقديم خدمة متكاملة تغطي جميع مراحل تكريم المتوفى.

وحسب بيان صادر عن الشركة تتضمن الخدمات على سبيل المثال لا الحصر؛ إنهاء إجراءات تصريح الدفن والإجراءات الرسمية، والغُسل وتجهيز الجثمان، وتحضير المقابر والمدافن، والنقل، وحجز قاعات العزاء والتأبين، ونشر النعي في الجرائد والوسائل الرقمية، وتوزيع هِبات الصدقة على روح المتوفي، والعديد من خدمات الدعم ما بعد الوفاة.

وقال أحمد جاب الله، مؤسس ورئيس مجلس إدارة SOKNA: «يجب أن نخفف المجهود والعبء النفسي على من فقدوا شخص عزيز، ليحظوا بفرصة كاملة للحداد على المتوفى، دون تحمل أعباء الإجراءات الورقية والإدارية أو حتى التعرض لضغوط جسدية مرهقة». وأضاف: «لذلك أسسنا SOKNA كي تمنح الأفراد مساحة لوداع الأحباء، بدلاً من إتمام الإجراءات المرهقة، وأن يكرموا أرواح الراحلين وأسرهم عبر تحملنا العبء اللوجيستي بالنيابة عنهم ولو جزئياً أثناء تلك اللحظات الصعبة».

الجدير بالذكر أن مؤسس SOKNA منذ عام ٢٠١٣، أجرى أبحاثاً موسعة وميدانية، سواء محلياً أو دولياً، حول تحسين خدمات مراسم الدفن والجنازات، حيث نجحت الشركة حتى الآن، في إتمام أكثر من 340 جنازة ومراسم دفن منذ بدء أعمالها في مارس 2019، وقامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 مستشفيات خاصة في مصر. توظف الشركة مغسلين ومتعهدي دفن بخبرة لا تقل عن 15عاماً كي ينقلوا خبراتهم ومعرفتهم وإمكانياتهم المهنية للآخرين.

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شركة خاصة تطلق أول خدمات متكاملة لمراسم الجنازة في مصر

شركة خاصة تطلق أول خدمات متكاملة لمراسم الجنازة في مصر

شركة خاصة تطلق أول خدمات متكاملة لمراسم الجنازة في مصر

شركة خاصة تطلق أول خدمات متكاملة لمراسم الجنازة في مصر

شركة خاصة تطلق أول خدمات متكاملة لمراسم الجنازة في مصر

شركة خاصة تطلق أول خدمات متكاملة لمراسم الجنازة في مصر