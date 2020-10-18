شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفه 19 مليون جنيه.. محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية للتعليم الأساسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليمية.

وأشار المحافظ أن المدارس التي تم افتتاحها ستساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول ورفع درجة الاستيعاب لدي الطلاب، حيث تضم مدرسة الأبطال للتعليم الأساسي ٢٢ فصل دراسي إنشاء حديث وتم تجهيزها بالأثاثات اللازمة كما تم أحلال وتجديد مدرسة الزيدية الحديثة للتعليم الأساسي أحلالا كليا، بإجمالي ١٤ فصلا دراسياً، وتم تدعيمها بالتجهيزات اللازمة، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمدرستين حوالي ١٩ مليون جنيه .

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة، موجها بضرورة التوعية الدائمة للطلاب بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصآ على سلامتهم .

كما حرص على أستطلاع أراء الطلاب داخل حجرة المعمل في المواد الدراسية المطورة ومنظومة التابلت والقنوات التعليمية مشيدآ بالجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بمستوي التعليم من مرحلة النشئ حتي التعليم الجامعي .

ووجه محافظ الجيزة، باستخدام المكاتب والحجرات الإدارية الغير مستغلة داخل المدارس وتجهيزها وتحويلها فصول دراسية، مشددا على ضرورة أن يكون الحد الأقصى لعدد الطلاب داخل الفصل الواحد هو ٢٠ طالب، إلى جانب تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم وعدم السماح بتواجد أي باعه جائلين أو اشغالات أو مخلفات بمحيط المدارس.

كما أكد على تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطواري اللازمة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات وغسل وتطهير الايدي لمواجهة فيروس كورونا. واوضح راشد بأن المحافظة تسعي جاهدة لتوفير قطع أراضي فضاء للتوسع في أنشاء مدارس أضافية جديدة في المرحله المقبلة موجها بالعمل على تطوير كافة المدارس التي في حاجة لذلك .

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يذكر أن محافظة الجيزة تشهد دخول ٦٨ مدرسة جديدة، وتوسعات الخدمة خلال الفصل الدراسي الاول فقط بتكلفة ٦٠١ مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري تجهيز عددا من المدارس الأخرى لدخولها الخدمة بالفترات المقبلة، والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة للديسكات والنوافذ والأبواب ودورات المياه بكافة المدارس على مستوي المحافظة .

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة - صورة أرشيفية